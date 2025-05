Kopteriõnnetuses hukkusid Priit Jaagant oma abikaasa Lilit Jaagantiga ja ärimees Oleg Sõnajalg. Pühapäeval selgus, et Sõnajala juhitud kopteris oli veel ka motosportlane Tiit Kuusk. Välisministeerium on kinnitanud, et õnnetuses keegi ellu ei jäänud.