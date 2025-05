«Oli pikk, aga tore ja sisutihe päev – täis muusikat ja laule,» sõnas üks Laulukarusselli korraldajatest, Maarika Rosenberg. «Hea meel on, et Võrumaal on nii palju laululapsi ning et ka lapsevanemad pühapäevasel päeval kohale tulid. Väiksemate kontsertidel oli saal rahvast täis.»