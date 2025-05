VIDEOLUGU «Siia oleks vaja tuhandeid puid istutada.» Üraski rüüstatud Munamäe metsa lisati 30 pärna

«Kust see 30 [pärna] tuli, ma ei tea, lihtsalt keegi ütles, et istutame 30,» rääkis puude istutamist eest vedanud pikaaegne Võrumaa metsaülem Agu Palo. «Saime kõik need suured kooskõlastused keskkonnaametilt ja täna saab see töö tehtud. Siia oleks muidugi vaja tuhandeid puid istutada, aga, noh, hea seegi, et me 30 istutame.»