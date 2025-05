Mihhail Kõlvart: maailmamajanduse uued suunad on Euroopas kohal

Kahjuks on Eesti jätkanud inimeste toimetulekut ja majandust kägistavat poliitikat. Uus majanduspoliitiline reaalsus on aga juba kohal ka Euroopas, mida kinnitavad Poola peaministri Donald Tuski väljaütlemised. See aga tähendab, et vanal rajal püsimine ei halvenda Eesti konkurentsivõimet enam mitte ainult suurel maailmaturul, vaid ka lähiregioonis.