Algas mobiiliga hääletamise avalik testimine

Telefoniga e-hääletamise testimine on avatud kõigile alates 15. eluaastast. Vajalik on elektroonilise identiteedi olemasolu ja mobiiltelefon, millel on iOS-i või Androidi tarkvara- ja turvavärskendustega operatsioonisüsteem. Isikutuvastus ja valiku allkirjastamine valijarakenduses toimub ID-kaardi, Mobiili-ID ja Smart-ID kaudu.