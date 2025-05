Kubijal lustivad laupäeval üle tuhande laulja ja tantsija

XXVIII laulu- ja XXI tantsupeo Võrumaa kuraatori ning maakondliku tantsupeo projektijuhi Kristi Valsi sõnul ei ole peo pealkiri juhuslik. „Pea iga tantsija, kes Kubijale astub, oskab suure tõenäosusega tantsida just polkat ja valssi. Need tantsud on meie kandi loomulik osa: polka hoogsus paneb jala kaasa tatsuma ja lisab peole rõõmsa rütmi, samal ajal kui valsi lüürilisus toob esile helgema meele ning ühendab tantsijad omavahel sügavamal tasandil. Just nende tantsude kaudu peegeldubki peo lihtsus, südamelähedus ja maalähedus,“ lausus ta.