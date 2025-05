Aitame Kurepesa perekeskuse noortel nautida õueelu

Valga Perekeskus Kurepresa on koduks kahe hoolduspere 14 lapsele. Suurem osa neist on teismelised noormehed vanuses 13-18, aga peredes on ka paar pisikest. Kuigi maja on uus turvaline, on õueala jäänud ajale jalgu. Koos MTÜga Naerata Ometi plaanitakse nüüd koos noortega luua kodune ja aktiivne õueala, kus oleks mõnus mängida, sportida ja lihtsalt koos olla. Ja et see poleks lihtsalt aed, vaid kasvukoht, kus lapsed ise saavad käed külge panna.