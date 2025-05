GALERII Legendaarne laskesporditegelane saab nüüd istet võtta omanimelisel pingil

Põlva jahiseltsi esimehe Tanel Kapi sõnutsi paigaldasid nad tunnustuspingi suure panuse eest, mis Vasarik seltsi juures 23 aasta vältel teinud on. «Meie juures Anne igapäevaselt enam ei toimeta, kuid juhendab meid jätkuvalt. Tunnustuspingi mõte on selles, et ta puhkaks vahel natukegi. Siit saab Anne kõike näha – nii linna kui staadioni peale ning võtta vastu kõiki neid, kes tahavad jätkuvalt laskmisega tegeleda. Pink on nii tunnustuseks kui ka kingituseks 81. sünnipäeva puhul.»