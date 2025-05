OLGE TÄHELEPANELIKUD Tervisekassa nimel levivad nii petukõned kui -kirjad

Enim on petukõnesid seoses soodsamate visiiditasude, soodusravimite hüvitamise, lõppeva ravikindlustuse või töövõimetushüvitise maksmiseks täiendavate andmete küsimisega, kuid pöörduda võidakse ka muude põhjustega nagu näiteks hambaravi hüvitamisega. Inimese isikukoodi saavad petturid tõenäoliselt teada äriregistrist, kui tema nimele on registreeritud mõni ettevõte, teatas tervisekassaa.

Tervisekassa soovitab olla inimestel valvas ja oma isiklikke andmeid mitte kunagi telefoni ega kirja teel jagada. Tervisekassa töötajad ei võta inimestega ühendust ega palu dokumendi numbrit, PIN-koode või muid isikuandmeid.

Kui kahtled helistanud või kirjutanud inimese identiteedis, tuleks kõne viivitamatult katkestada ja kirja puhul ühtegi faili mitte avada ega kirjale vastata. Kindlasti tasub üle vaadata ka see, millist isiklikku infot inimene enda kohta sotsiaalmeedias avalikult jagab. Petuskeemi ohvriks langemise korral tasub pöörduda politseisse.

Tervisekassa tänab kõiki, kes on neile või politsei- ja piirivalveametile petukõnedest teada andnud, ning ka neid, kes pettuste eest sotsiaalmeedias hoiatavad. Kõige olulisem on meelde jätta, et sõltumata pöördumise sisust ei tee tervisekassa inimestele kõnesid ega saada kirju, kus palutakse dokumendi numbrit ja PIN-koode.

Näiteid petukõnedest

Soodsam visiiditasu: võid saada kõne, kus palutakse Smart-ID või mobiil-ID abil registreerida kohtumine tervisekassa kontoris või sõlmida otseleping soodsama visiiditasu saamiseks. NB!Tervisekassa ja tervishoiuteenuste osutajad ei võta inimestega ühendust ega paku soodsamat visiiditasu. Visiiditasude kord tuleneb seadusest.

Lõppev ravikindlustus: võid saada kõne või kirja, kus hoiatatakse peagi lõppeva ravikindlustuse eest ja palutakse selle pikendamiseks isikuandmeid, sh Smart-ID või mobiil-ID autentimist. NB!Tervisekassa ei tee selliseid pöördumisi. Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist eesti.ee või terviseportaal.ee.

Soodusravimite hüvitamine: võid saada kõne või kirja, kus märgitakse, et inimesel on saamata teatud summa soodusravimite hüvitist. Küsitakse isikuandmeid, sh isiku autentimist. NB! Tervisekassa ei tee selliseid pöördumisi. Soodusravimite hüvitamine käib automaatselt.

Haigushüvitise maksmine: võid saada kõne või kirja, kus palutakse täiendavaid isikuandmeid haigushüvitise maksmiseks. NB! Kui inimesel puudub haigushüvitise saamiseks õige arvelduskonto, on inimesel võimalik seda ise esitada riigiportaalis eesti.ee, terviseportaalis või kasutades tervisekassa kodulehel vastavat blanketti. Tervisekassa ei saa inimese eest andmeid esitada, vaid ainult meelde tuletada arvelduskonto esitamise vajadust.