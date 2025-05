Veiko Ardel: millisest hetkest saab sportlasest teenusepakkuja?

Viimasel ajal pole möödunud nädalatki, kui meedias ei oleks kajastatud sportlaste ja nende treenerite rahastamisega seotud teemasid. Kõrvu jääb kõlama mõte, et teie, sportlased, peate ennast paremini turundama, nii et teid kui toodet märgataks ja oldaks huvitatud teid toetama (tarbima). Lihtsamalt öeldes teie pakutavat teenust ostma.

Selleks, et selline mõte oleks pädev, peab see teenus olema maailma või vähemalt Euroopa tasemel. Eesti parimad võivad niisama oma lõbuks toodet ju tuunida, kuid uudisekünnist see ei ületa. Miks aga maksumaksja raha kulutatakse teistes valdkondades keskpäraste tulemuste saavutamiseks? Veelgi hullem, võetakse vastu otsused, mis vähendavad oluliselt meie kõigi võimalusi kõrge tasemega tulemusi saavutada.