Tarmo Trei: kohalike teede seisukord halveneb iga aastaga

Eestis on üle 9000 kilomeetri kohalikke teid ja tänavaid, mis remonti vajaksid. Lisaks on mitmel pool ilmnenud kruusateede seisundi süvenev halvenemine. Teekatete seisundit analüüsib ERC Konsultatsioon ning viimaste aastate jooksul tehtud kaardistused näitasid, et vaid 2,7 protsenti kohalikest teedest, kus mõõtmised tehti, on väga heas seisukorras. Halvas või väga halvas seisukorras on aga lausa 42,5 protsenti kohalikest teedest. Heas seisukorras on 16,6 protsenti ja rahuldav on seisukord 38 protsendil kohalikel teedel.