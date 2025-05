Arved Breidaks: Siili jäljed kodumetsas

Alati, kui kaitseväe õppus mõnest piirkonnast üle käib, jäävad sellest jäljed maha. Mõned neist on sügavamad, mõned mitte nii väga, aga kohapealsele inimesele teevad need meelehärmi ikka. Teisiti pole see ka tänavu, kui suurõppus Siil Võru- ja Põlvamaa metsades ja talumaadel tuhnis.