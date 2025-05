Pangakelmuste hulk on tõusnud 80 protsenti

​Citadele panga rahapesu tõkestamise osakonna juht Viktor Tkatšenko sõnas, et Eesti elanikud on endiselt kelmide suure surve all ja seega on selle kohta info jagamine ja inimeste hoiatamine vägagi oluline. «Eriti haavatavad on vanemad inimesed ja vene keelt rääkiv elanikkond, sest suur osa petukõnedest tehakse just vene keeles. Kindlasti tasub oma vanemate või vanavanematega sellest teemast rääkida,» selgitas Tkatšenko.