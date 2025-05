Kui see võib tunduda ehk tõsisematele ujujatele veiderdamisena, siis tegelikult annab see päris palju juurde igaühele, kes tahab vees osav olla. Lapsed said kõik kenasti hakkama ning väike vaheldus pakkus selle basseinihooaja lõppu elevust.

Suuremad ujujad said vastavalt vanuseklassile ujuda kas 50 meetrit vabastiilis või 100 meetrit kompleksi. «Tore on tõdeda, et ka täiskasvanute osakaal hakkab tasapisi kasvama – loodame, et see trend on tõusvas joones,» teatas Võrumaa spordiliit.