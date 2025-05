Rannavalve on kõik vajalikud tööd rannas teinud: puhastatud on akvatooriumi põhi ning kohe paigaldatakse vette ka poid.

Pühajärve rand on Otepää valla ainuke rannavalvega avalik rand. Rannavalve valvab randa seitse päeva nädalas. Korraga on tööl kaks vetelpäästjat. Terviseamet võtab rannaveest regulaarselt, kord kuus veeproove, et suvitajatel oleks ohutu supelda.