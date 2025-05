VIDEOLUGU Äratuntav nagu Simpsonid. Põneva pildikeelega Toomas Kuusing avas kodulinnas näituse

«Kui mul oli viimati siin näitus üheksa aastat tagasi, siis oli [pealkirjaks] «Harilikud inimesed». See on seesama mõtteline jätk nendele samadele huviliinidele, mis olid toona ja on ka praegu,» rääkis Toomas Kuusing. «Ühesõnaga: siin on siis maailm minu ümber ja kaugemalt, läbi minu silmade. Kas siis lõuendile maalitult või linoolile lõigatuna.»