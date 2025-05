Sümfooniaorkester tegi oma proovid Tartu Vanemuise kontserdimajas, puhkpilliorkestrid said kokku Põlvas ja Võrus. Meeskooride ettelaulmised toimusid samuti Tartus. «See ettevalmistustee on toonud nii rõõmu kui pisaraid – repertuaar on küll kaunis, kuid kohati ka väga nõudlik. Teatud kooriliikide seas on konkurents peole pääsemisel olnud tihe,» sõnas Vals. «Mul on väga hea meel, et kõik meie maakonna koorid ning kõik orkestrid on saanud suurele peole. See näitab, kui pühendunud nad on, niisamuti nende juhendajad.»