Šokk on nii suur, et selle kirjeldamiseks on raske leida sõnu. Väikest Otepää valla kogukonda tabas suur kaotus – kopteriõnnetuses kaotas elu kolm otepäälast. «Nad olid inimesed, kes ühendasid teisi inimesi,» ütles üks leinav sõber.