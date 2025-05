Toftani saeveskid müüdud Eestlased ostsid rootslastelt Võrumaa suurtööstuse

«Toftanil on tugev maine, kaasaegsed tootmisrajatised ja pühendunud meeskond – see kõik on täiuslikus kooskõlas meie väärtuste ja ambitsioonidega,» ütles Combiwood Grupi juhatuse esimees Janek Antipin. «Selle sammuga jätkame lisaväärtuse loomist eksporditurgudel, tuginedes meie vertikaalselt integreeritud grupi tugevustele.»