Pühapäeva öö hakul sajab mandril madalrõhuvööndi mõjul laialdaselt vihma. Saartel on saju võimalus väike. Hommikuks taandub vihmasadu idapiiri taha ja päev tuleb kõrgrõhuharja mõjul üksikute vihmahoogudega. Tuul on võrdlemisi nõrk. Öösel on sooja 2-7, päeval 13-17 kraadi, tuulele avatud rannikul 10 kraadi ümber.