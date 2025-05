INTERVJUU Soome vaatab Vene ohule julgelt silma. Suursaadik Vesa Vasara: «Oleme suhteliselt enesekindlad.»

Üks laevafirma reklaamib end raadios lausega, et Helsingi on lähedal, vaid 80 kilomeetrit. Meid Lõuna-Eestis võtab see muigama, aga kas Soomes on samuti mõtlemine sama Helsingi-keskne, nagu meil Tallinna-keskne?

Soome pealinna regioon on ju suur. Tallinnas on Lasnamäe taga enam-vähem põllud, aga Helsingis on veel Vantaa, Espoo – selles pealinna regioonis on kuskil 1,5 miljoni elanikku. See domineerib, aga peale selle on meil Tampere regioon, mis kasvab kiiresti, Turku on juba vanasti [keskus], Oulu on tähtis. Meil on võibolla keskuseid rohkem ja pealinn nii palju ei domineeri kui Eestis.