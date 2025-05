«Kiirabi poole pealt on läinuid huvitavalt, kuna siin on palju häirivaid tegureid, mis meie töös ei ole tavapärased. Aga saame hakkama,» ütles reedese õppuse kiirabi välijuht Ragnar Lauga. «Sündmuses on erakordne suur kannatanute arv - siin on rohkem kannatanuid, kui kiirabi tavapäraselt on harjunud tegelema.»