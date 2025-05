Müstika pakkidega Võrus: pakendid puruks rebitud, tooted kadunud

Võrus elav naine on kahe kuu jooksul saanud pakiautomaadist kätte kaks katkist pakki, millest mõlemal korral on kaduma läinud akupank. Kuigi Smartpost kinnitab, et katkiseid pakke automaatidesse ei paigutata, näitavad turvakaamerate salvestised, et mõlemad pakid olid sorteerimiskeskusesse saabudes juba avatud.