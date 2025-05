GALERII JA VIDEO Intsikurmus pidas kolm või koguni neli põlvkonda pidu

Laupäevase märja proovipäeva kohta kostis pealavastaja, et tantsija on väga rõõmsameelne. «Tantsijat vihm ei häiri. Viimased tantsud tehti uisutades muda sees. Sellepärast panimegi täna (pühapäeval - M.M.) platsile saepuru peale, sest kui libiseda, võib päris õnnetult kukkuda. Kui ma eile proovi lõpus küsisin, kellel on võimalik tuua saepuru, oli kätemeri püsti. Lõpuks veeti seda kokku igalt poolt maakonnast. Aga tegelikult läks hästi – me ei saanud ka laupäeval paduvihma nagu Võrumaa peo ajal. Meile paistab täna ikkagi päike.»