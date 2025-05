1. juunil hommikust peale kuni päeva lõpuni toimub Kanepi vallas asuvas teatritalus laat, kus müüjate hulka on registreerunud ka mitu last.

«Laadale ongi oodatud kindlasti lapsed isetehtud asjadega, oma väikeseks jäänud riiete, raamatute ja mänguasjadega,» ütles korraldaja Ingrid Ulst. Samuti on oodatud täiskasvanud müüjad, kes pakuvad isetehtud tooteid, käsitööd, taimi, istikuid ja toidupoolist. «Kontseptsioon on, et mida kodusem, omanäolisem ja ise panustatud, seda parem. Laadale saab veel kauplema registreeruda.»