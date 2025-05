Hiiumaa ja Otepää sõlmisid sõpruslepingu

Eesmärk on arendada omavahelisi kontakte ning luua uusi võimalusi koostööks. Lepingus sätestatakse, et vallad teevad koostööd spordi, kultuuri, hariduse, turismi ja ettevõtluse valdkonnas. Samuti on pooled avatud teistele koostöövormidele, mis aitavad kogukondade vahel suhtlust tugevdada.

«Meil on suur rõõm alustada koostööd Hiiumaaga. See on võimalus õppida teineteise kogemustest, vahetada ideid ning tugevdada meie kogukondade vahelist sidet,» sõnas Jorma Riivald. «Hiiumaa ja Otepää vahel on mitmeid sarnasusi: tugev kogukonnatunne, looduslähedus ning aktiivne kultuuri- ja spordielu. Naljaga pooleks võib öelda, et Otepääl on nüüd lisaks Sõsarsaartele Pühajärves ka oma saar Läänemeres.»