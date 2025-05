Rootslane lahkub, eestlased astusid asemele – suurtehas sai uue omaniku

«Eestis on küll väljakutseid, kuid see tehing näitab, et meil on usku taastuvatesse ressurssidesse,» kommenteeris Combiwood Grupi juhatuse esimees Janek Antipin. «Suuri muudatusi kohe plaanis ei ole, kuna tegemist on hästi toimiva ettevõttega. Esialgu jagame lihtsalt parimaid praktikaid meie erinevate ettevõtete vahel.»​

​Antipini sõnul on Toftani eesotsas väga tugev juht. «See oli tehingu üks aluseid – ettevõttel on tegus ja hästi toimiv juhtkond,» ütles ta. Toftani tegevjuht Martin Arula, kes jääb ametisse ka pärast omanikuvahetust, omab ettevõttes samuti väikest osalust. «Meie plaan on, et see osalus säilib – on väga positiivne, kui ettevõtet juhib motiveeritud meeskond,» lisas Antipin.​