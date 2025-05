Marten Penu: noor vajab turvalist suhet ja hinnanguvaba kuulamist

Noore toetamine sellises olukorras nõuab tasakaalu mõistmise, kannatlikkuse ja teadlikkuse vahel. Millised märgid võivad viidata äärmuslike hoiakute kujunemisele? Kuidas ennetada radikaliseerumise riske ning milliseid praktilisi samme saab vanem astuda, et luua usalduslik ja turvaline ruum noore mõtete arendamiseks?

Radikaalsed hoiakud noorte seas ei teki enamasti pahatahtlikkusest, vaid sellest, et noorel on küsimusi, ideid ja muresid, millele ta otsib vastuseid. Kui usaldusväärset täiskasvanut kõrval ei ole, võivad need vastused tulla allikatest, mis pakuvad lihtsustatud, kallutatud ja emotsionaalselt laetud tõlgendusi maailmast.