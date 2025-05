Kui Eesti kapitalil põhinev ettevõte ostab Rootsi suurärimehe käest ära ühe siinse suurima saeveski, siis pole see lihtsalt äriline tehing, vaid signaal, et kohalik tööstus ei pelga enam vastutust ega suurt mängu. Nii omandas Valgamaa taustaga Combiwood Grupp Võrumaa puidutööstuse AS Toftan. Seejuures on meeldiv tõdeda, et tehingu ajend ei olnud kriis, vaid mõlema poole kaalutletud äriotsus.