Fotod Kanepis avati kunstnik Anu Põdra mälestuskiik

Mälestuskiige autor, kunstnik Neeme Külm on aidanud üles seada arvukalt Anu Põdra näituseid ja temaga koostööd teinud. “See kiik on mõeldud kasutamiseks,” ütles Külm. Ta lisas, et kiik ise pole kunstiteos, vaid viide Põdra loomingule. Kiik on inspireeritud Anu Põdra teosest “Oksaaugud” (2003). Kiige otstele on paigutatud selgroolülid, mille vorm võetud KUMUs asuvalt originaalilt. "Anu oli hästi siiras, aus ja tagasihoidlik inimene. On raske ette kujutada, et ta lubanuks endale mälestusmärki püsitatada, aga selle kiige üle oleks ta ilmselt südamest rõõmus,” arvas Külm.