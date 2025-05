Politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalvekeskus põhjendab vajadust sellega, et endiselt leidub mootorrattureid, kes sooritavad kaamera lähedal erinevaid kiiruskatseid tulenevalt teadmisest, et nad on kiiruskaamera jaoks justkui anonüümsed liiklejad.