Valga sumomaadleja võitis EMil hõbeda ja pronksi

Xsanderi isa ja treener Jan Solbaja täiendas, et võitnud ukrainlane liikus kärmelt. «Nibin-nabin meistritiitel läks. Ukrainlane oli väiksem küll, aga nad on nagu sipelgad, vingerjad. Väänles, et kuidagi minema saada ja end välja keerutada, nii ta seekord läks,» muigas ta.