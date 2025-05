Tõrva laste kergejõustikuseriaal on kolmeetapiline ning leiab aset kohalikul staadionil.

Alanud on järjekordne Tõrva laste kergejõustikuseriaal. Seda on järjepanu korraldatud enam kui 15 aastat ning selle aja jooksul on staadionil võistlemas käinud rohkem kui 2000 noort spordipoissi ja -tüdrukut.