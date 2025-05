Kersti Kond: kas avalik arvamus võib rikkuda elu?

Kuigi kõigil võiks olla vabadus valida oma tee, kuulatakse mõnikord oluliste otsuste tegemisel liialt avalikku arvamust. Vanaemal, naabritädil või sõbrannal on oma kindel ettekujutus õnnelikust elust. Sõnal on suur jõud. Täites ühiskonna ootusi ja jättes enda soovid tagaplaanile, kipuvad need lõpuks ununema. Aastakümneid hiljem võib olla juba keeruline elu muuta ja nii ei jää üle muud, kui kunagi tehtud otsuseid kahetseda. Samas näib raske otsustada, kas trotsida avalikku arvamust või oma soovide täitmist.