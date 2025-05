Sõpruskonna neli esimest raamatut pealkirjadega «Isa sokk on matkasell» (2012), «Isa sokk on ufonaut» (2013), «Isa sokk on merekaru» (2015) ja «Isa sokk on spordimees» (2024) on algusest peale nautinud menu ja suur osa värsse on leidnud tee teistessegi kogumikesse, lasteperioodikasse ja lauludesse. Merekaru-raamatus osales ka klassik Paul-Eerik Rummo.