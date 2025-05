Rõuges peetakse juubelihõngulist laulu- ja tantsupidu

Reedesel Rõuge laulu- ja tantsupeol astusid Ööbikuorus üles valla kollektiivid rahvamajadest, Rõuge lasteaiast ja põhikoolist ning külalisesinejad: segakoorid Hilaro ja Claro, Lasva rahvamaja segarühm ning Võru gümnaasiumi noorterühm Hopser. Peo kunstilised juhid olid Ive Ruusamäe ja Kaisa Hallop. Õhtu lõppes simmaniga, kus tantsuks mängis ansambel Kruuv.



Rõuges on ajast aega rahvakultuuri viljeletud. 20. sajandi alguse pidupaigast Rõuge pargis pole aga siiski jälgegi, et seal on kunagi väga suuri laulupäevi toimunud. Esimesed suurejoonelised ja rahvarohked laulupäevad olid Rõuges ajavahemikul 1925–1935. Päris esimene neist leidis aset 21. juunil 1925. aastal. Laulupäevi hakati korraldama eesmärgiga koguda raha Rõugesse Vabadussõja ausamba ja rahvamaja rajamiseks.



Esimene Rõuge laulupäev 100 aastat tagasi korraldati eesmärgiga koguda tulu Rõugesse Vabadussõja ausamba rajamiseks. Teise ja kolmanda laulupäevadega koguti raha selleks, et ehitada Rõuge kihelkonna keskusesse rahvamaja.



«See näitab, et sada aastat tagasi olid inimesed valmis Rõuge kihelkonnast, Võrumaalt kui ka kaugemalt kohale sõitma ja ostma sündmusele pileti, et toetada suuri rahvaalgatuslikke ideid,» rääkis Rõuge valla rahvamaja juhataja Kristjan Kurm ja lisas, et ka tänapäeval vajab rahvamaja ürituste korraldamisel kohaliku rahva panust.