Põlva pidutseb nii ööl kui päeval

Tegemist on koguperefestivaliga, mis algas juba neljapäeval ja kestab nädala lõpuni. Põnevaid tegevusi ja elamusi leiavad nii lapsed kui täiskasvanud. Programmis on kontserdid, peod, näitused, atraktsioonid lastele, sportlikud ettevõtmised, laat ja palju muud. Peaesinejad on Mick Pedaja ning ansamblid Angus, Bedwetters, Antsud & Räppar Tiiu ning Ühe Ö Klubi. Reedeõhtust programmi juhib Oskar Seeman.