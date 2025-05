Navitrolla kinnitas reedel, et kuju on veel valmimisjärgus ja laupäeval on plaanis detailide viimased täpsustused. «Neljapäeval tegelesime konna lõppviimistlusega – töö kestis õhtuni,» ütles kunstnik. «Toimus konna värvimine ehk – nagu ma ütlen – konnale mundri selga panemine.» Konnakuju alla jääv graniidist kera toimetati tema sõnul Tamula äärde juba neljapäeva hommikul.