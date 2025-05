Üks suve oodatuim võimalus on Valgamaa noorte õpilasmalev, mis kestab tänavu 6.–18. juulini. Plaanis on kokku panna seitse rühma, kus igas töötab kümme noort ja kaks rühmajuhti. Lisaks tööle ootab osalejaid sisukas vaba aja programm. Kuutsemäe puhkekeskuses on tulemas ka traditsiooniline rühmade kokkutulek, kus malevlased saavad jagada muljeid töökohtadest ning esitleda oma ettevalmistatud loomingut.