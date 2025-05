GALERII Räpinlane pistis Maksuameti kuusejuurika sisse

Tehtud on kuju kuusejuurikast. «Oma näo järgi tegin portree ja siis panin sellele mõtte juurde. Sõrad on kujul sellepärast, et Vanapaganal pidid ju samuti sõrad olema - nii legendid räägivad. Eks Maksuamet ole ju samuti kurja juurikas – on inimese vastu nii nagu Vanapagan. No ei lase vabalt elada! Kui riigil raha vähe on, siis muudkui tõstetakse makse. Vanas Roomas pandi ka peldikumaks, sest ega raha haise. Meil aetakse ainult teist juttu, aga põhimõte on sama,» rääkis autor.