Rajavallutajad asuvad kilomeetreid koguma

Kampaania eesmärk on julgustada inimesi regulaarselt liikuma ja avastama uusi terviseradasid üle kogu Eesti. Osalemiseks tuleb võimalikult paljudel terviseradadel liikuda jalgsi, joostes või rattaga ning skaneerida rajal asuva kampaaniaplakati QR-kood. Iga lisatud uus rada annab osalejale 2 euro väärtuses Sportlandi kinkekaardi boonust. Kampaania kestab kolm suvekuud ja septembris võidavad 1000 enim radu kogunud osalejat kinkekaardi, mille väärtus sõltub kogutud radade arvust. Näiteks: kui läbida 30 erinevat rada ja kuuluda edetabeli 1000 parima hulka, saab kampaanias osaleja septembris 60 euro väärtuses kinkekaardi.

„Soovime, et värskes õhus liikumine muutuks igapäeva loomulikuks osaks. Terviserajad pakuvad selleks suurepäraseid võimalusi – olgu see kodulähedane, hommikune sörkjooks või suvine rattaring mõnes uues Eestimaa paigas. „Rajavallutaja” kampaanias osaleb 120 terviserada ja loodame, et usinamad radade avastajad jõuavad septembriks koguda kolmekohalise arvu. 15–25 raja kogumine võiks kolme suvekuu jooksul olla jõukohane väga paljudele osalejatele,“ ütles SA Eesti Terviserajad juhataja Assar Jõepera.