Mulgikapsad said postmargile

«Eelmisel aastal ilmus samas sarjas rukkileiva mark, mis on osutunud ülipopulaarseks. Tänavu valiti margile jõudmise vääriliseks heaks Eesti asjaks taas üks meie rahvustoite – mulgikapsad. Rahvuslikud maitseelamused on ka mujal maailmas margikogujate seas väga populaarne teema,» sõnas Omniva filateelia juht Hannes Nagel.

Kuigi muistne eestlane täiustas rukkileiva küpsetamise kunsti juba enam kui aastatuhande eest, pärineb üks teine kulinaarne pärl väiksemalt lõunaeesti hõimult – mulkidelt. Kui 19. sajandi lõpus sai talude ostmine võimalikuks, algas suur ränne, mis haaras kaasa ka mulgid. Nad viisid oma eripärase toidukultuuri laiali üle kogu Eesti. Nii jõudsid mulgiroad, sealhulgas mulgikapsad tänu mulkide avatusele ja elujõule iga eestlase toidulauale. Just see kooslus – ehtne kodumaitse, jagatud neile, kes uskusid heasse toitu ja ühtekuuluvusse – on põhjuseks, miks see roog on kantud Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse ning miks teda õigusega peetakse Eesti rahvustoiduks.