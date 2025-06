Selgus sotsiaaldemokraatide kandidaat Põlva vallavanema kohale

SDE juhatuse liikme ja Põlvamaa sotside piirkonna juhi Maris Neeno sõnul vajab Põlva vald suunamuutust. "Põlva ei vaja enam onupojapoliitikat. Me vajame ausust, läbipaistvust ja inimkeskset juhtimist. Mina olen uus inimene poliitikas – Põlva juurtega noor, kes on valmis tulema Põlvasse tagasi ja seisma selle eest, et Põlva vald oleks koht, kuhu tullaksegi tagasi, mitte ei kolita ära. Me peame suutma pakkuda hoolivat elukeskkonda nii peredele, noortele kui ka eakatele – hoolitsetud avalikku ruumi, parimat haridust ja töövõimalusi. Lisaks on minu eesmärk teha Põlvast Eesti liikuvuse pealinn, kus toimuvad suured spordivõistlused ja sündmused, mida tullakse uudistama üle riigi ja osa võtma rahvusvaheliselt," ütles Neeno.