«Viimased aastad on kümne protsendi kaupa tehtud kärpeid ja teed on saanud rohkem pihta kui teised valdkonnad. Teede rahastus oli suur ja sealt andis võtta, sellepärast on teede valdkonda viimastel aastatel kõvasti kärbitud,» ütleb taristuminister Kuldar Leis reedel oma koduses kabinetis Lõuna-Eesti Postimehele. «Nüüd leppisime koalitsiooniläbirääkimistel kokku, et auto aastamaks läheb täiendavalt teedesse.»