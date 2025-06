Vallavanem Jorma Riivaldi (Isamaa) sõnul on lasteaeda võimalik ehitada kahes etapis. «Plaanime esmalt välja ehitada kogu ala, lisaks hoone kuue rühmaga. Hinnanguline maksumus on umbkaudu kuus miljonit eurot,» ütles ta. Puuduolev raha tuleb Riivaldi kinnitusel vallal leida. «Praegu on planeeritud selleks vara müük ja laen. Muud varianti meil kahjuks laual ei ole.»