Tervishoiutöötajad lahkuvad avalikust sektorist

Arenguseire keskuse ekspert Kaupo Koppel tõi esile, et viimase kümne aastaga on üha enam tervishoiutöötajaid lahkunud riiklikust süsteemist erasektorisse. «Selle põhjus ei ole aga erasektori suuremad palgad, sest avalikus sektoris makstav kogutöötasu on praegu suurem peaaegu kõikidel ametikohtadel, kuid seda paraku tänu ületunnitööle ja muudele lisatasudele,» ütles Koppel. Samas toonitas ta, et ületundidele rajatud süsteem ei ole pikaajaliselt jätkusuutlik eelkõige tervishoiutöötajate rahulolu ning avalikus sektoris püsimise seisukohalt.