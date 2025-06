Haiglajuht: kuniks on elu Põlvamaal, saame abi anda

Nagu paljud Eesti haiglad, on ka Põlva haigla vormilt aktsiaselts ning selle omanikud on Tartu ülikooli kliinikum ning Põlva vald. Haiglatöö põhimõttelised reeglid ja rahalise võimekuse panevad paika seadused, sotsiaalministeeriumi reeglid ning tervisekassa lepingutingimused. Haiglahoone nüüdisajastamiseks vajalike investeeringute osas vaatame pigem Euroopa Liidu võimaluste poole. See kõik kokku loob võimaluse saada arstiabi maakonnas.