Pühajärve rannahooaeg on taas alanud. Otepää vald on viimasel ajal palju panustanud, et park ja plaaž oleks korras ja külastajatele atraktiivne. Hea näide on koostöö ettevõtja Tanel Sammiga, kes muu hulgas rikastab rannaelu kontsertidega.