Jorma Riivald: Eesti trikoloori häll Otepää hoiab lipupärandit au sees

Igal rahval on sümbolid, mis kannavad endas ajalugu, identiteeti ja ühtekuuluvustunnet. Meile, eestlastele, on sinimustvalge trikoloor just selline sümbol, rahvusliku ärkamise, vabaduse ja lootuse kandja. On suur au, et just Otepääst sai Eesti lipu häll – paik, kus meie rahvuslipp esimest korda pühitseti. Otepää jaoks on see ajalugu elav ja sügavalt tähenduslik. Meie kohus on seda pärandit hoida ja austada, rääkida selle lugu edasi nii noortele kui ka külalistele ning tähistada igal aastal lipupäeva väärikalt.