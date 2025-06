Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor lahkub ametist

Saar otsustas RKIKi peadirektori ja riigi relvastusdirektori kohalt lahkuda omal soovil. «Olen RKIKi loomisest alates pingutanud iga päev selle nimel, et RKIKist kujuneks rahvusvaheline kompetentsikeskus. Tänaseks oleme jõudnud tasemele, kus meie enda riigikaitse arendamise kõrval abistab RKIK aktiivselt Ukraina relvajõude, panustab Moldova relvajõudude kaasajastamisse ning veab rahvusvahelisi ühishankeid. Energiat on kulunud palju ning praeguseks olen jõudnud tõdemusele, et on õige aeg anda keskus üle uue pilgu ja värske energiaga juhile, sest ees ootab Eesti ajaloo suurima kaitse-eelarve sisustamine ja Eesti kaitsevõime hüppeline kasvatamine,» ütles Magnus-Valdemar Saar.

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on Magnus-Valdemar Saar aidanud RKIKist luua hästi toimiva asutuse, mis toetab kogu Kaitseministeeriumi valitsemisala toimimist kui ka kaitsevõime kasvatamist. «Mõistan, et selline töö on vajanud 24/7 pühendumist ja söönud palju energiat. Soovin Magnus-Valdemarile edu tema tulevastes ettevõtmistes ja loodan, et ta panustab ka tulevikus oma teadmiste ja oskustega riigikaitsesse,» ütles minister.